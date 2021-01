Lazio, i convocati di Inzaghi per Genova (Di domenica 3 gennaio 2021) Nella mattinata di oggi, poco prima della partenza per la Liguria, Simone Inzaghi ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida di oggi alle 15.00 contro il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris. Numerose assenze tra i biancocelesti, tra i quali Correa, ancora alle prese con il problema al polpaccio accusato contro il Milan prima delle feste natalizie. Assenti anche Fares e Parolo. Ecco i 23 calciatori convocati dal mister per la prima sfida del nuovo anno: Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Immobile, Muriqi. Foto: Twitter Inzaghi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Nella mattinata di oggi, poco prima della partenza per la Liguria, Simoneha pubblicato la lista deiper la sfida di oggi alle 15.00 contro il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris. Numerose assenze tra i biancocelesti, tra i quali Correa, ancora alle prese con il problema al polpaccio accusato contro il Milan prima delle feste natalizie. Assenti anche Fares e Parolo. Ecco i 23 calciatoridal mister per la prima sfida del nuovo anno: Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Immobile, Muriqi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

