Inter-Crotone | le formazioni ufficiali

(Di domenica 3 gennaio 2021) Anno nuovo e Serie A in campo. Si gioca il 15esimo turno del massimo campionato. Apre la giornata di sfide, lunch match delle 12.30. A pochi istanti dal fischio iniziale, i due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali della gara.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Reca; Riviere, Messias. All.: Stroppa

Alle 12:30 ci sarà Inter-Crotone, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Conte e Stroppa utilizzano lo stesso modulo.Dove vedere Inter-Crotone, diretta TV e streaming. Dove vedere Inter-Crotone in TV e streaming. Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usu ...