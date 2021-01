Inter-Crotone 3 gennaio ore 12 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | torna vidal | in campo Hakimi e Brozovic

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’non ha più sbagliato niente dopo l’eliminazione dalla Champions League e prima della sosta ha superato anche l’ostacolo Verona per la quarta vittoria consecutiva, la sesta di seguito in campionato. Una doppietta di Messias ha permesso aldi arrivare alla sosta riaprendo completamente la corsa salvezza e adesso la squadra di Stroppa può InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il primo magazine nerazzurro del 2021! Tutti i segreti di @AchrafHakimi e tanti… - Inter : ? | 5 COSE ?? Non solo calcio: @AchrafHakimi ama giocare anche a basket e... ?? Da quando è a Milano c'è un piatto c… - Inter : ??? | SQUADRA Nell'Inter dei sogni di @AchrafHakimi ci sono tre brasiliani, un argentino e... Scopri chi ha scelto… - matiswiecicki : Dzisiej, w Elevenach: 12:25 - Inter - Crotone 14:55 - Cagliari - Napoli, Roma - Sampdoria, Genoa - Lazio, Fiorent… - FayosXd : RT @SoyCalcio_: #SerieA | ONCES #InterCrotone #INTER | Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Crotone

Alle 12:30 ci sarà Inter-Crotone, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Conte e Stroppa utilizzano lo stesso modulo.Dove vedere Inter-Crotone, diretta TV e streaming. Dove vedere Inter-Crotone in TV e streaming. Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usu ...