Inter | Conte | “Buone risposte dalla squadra | Vidal deve lavorare”

"Oggi ci sono state Buone risposte, eravamo partiti anche nella maniera giusta prima del calcio d'angolo in cui sono passati in vantaggio. Siamo stati bravi a ribaltarla e a creare situazioni da gol. L'infortunio di Lukaku? Ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo se sarà a rischio per la Sampdoria: appena ha avvertito il problema lo abbiamo tolto, ma non dovrebbe essere nulla di grave". Lo ha detto Antonio Conte, tecnico dell'Inter, dopo la vittoria contro il Crotone. Sui singoli il tecnico salentino non usa mezzi termini: "Vidal ha margini di miglioramento importanti – prosegue Conte a Sky Sport – deve lavorare a testa bassa e pedalare. Nessuno ha il posto assicurato, deve dimostrare che merita di giocare.

