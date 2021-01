In Calabria si voterà l’11 aprile e non più il 14 febbraio (Di domenica 3 gennaio 2021) Le elezioni regionali calabresi previste per il 14 febbraio saranno posticipate a causa della pandemia da coronavirus: si terranno l’11 aprile. Lo ha confermato Antonino Spirlì, il presidente facente funzioni della Calabria, in un post su Facebook: «D’intesa con il Leggi su ilpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Le elezioni regionali calabresi previste per il 14saranno posticipate a causa della pandemia da coronavirus: si terranno. Lo ha confermato Antonino Spirlì, il presidente facente funzioni della, in un post su Facebook: «D’intesa con il

TgLa7 : ??#Calabria: si voterà l'11 aprile e non il 14 febbraio - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Calabria si voterà l’11 aprile e non più il 14 febbraio - loris30999 : RT @TgLa7: ??#Calabria: si voterà l'11 aprile e non il 14 febbraio - Bob6Rock : RT @TgLa7: ??#Calabria: si voterà l'11 aprile e non il 14 febbraio - pirata_21 : In #Calabria si voterà l’11 aprile e non più il 14 febbraio. Spirlì non ritrova la tessera elettorale. -