Il Giappone accelera i piani di vaccinazione (Di domenica 3 gennaio 2021) Soltanto ieri il Giappone si stava preparando a dichiarare lo stato di emergenza. Adesso ha deciso di accelerare i preparativi per dare il via alle vaccinazioni, non c'è più tempo ed urge iniziare quanto prima a vaccinare la popolazione: gli ospedali sono già al tracollo. Tokyo ha sottoscritto dei contratti preventivi per la fornitura di 290 milioni di dosi, più del doppio della popolazione totale, con tre aziende farmaceutiche. La Pfizer ha chiesto l'approvazione del governo Giapponese già a dicembre, ma la risposta del governo non arriverà prima di febbraio. In base ai provvedimenti delle autorità sanitarie, le prime somministrazioni del vaccino riguarderanno gli operatori medici alla fine del prossimo mese, poi le persone anziane in marzo, e successivamente a chi soffre di malattie croniche. Praticamente un protocollo ...

