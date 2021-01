Governo: sherpa in azione per ricucire tra Conte e Renzi, Colle resta alla finestra/Adnkronos (3) (Di domenica 3 gennaio 2021) (Adnkronos) – Solo se e quando si aprirà la crisi di Governo, non un minuto prima, il Capo dello Stato entrerà in campo per esercitare il suo ruolo di arbitro. E naturalmente compirà le sue valutazioni e scelte in base agli sviluppi che hanno portato alle dimissioni del presidente del Consiglio e alle indicazioni che gli verranno fornite dai partiti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021) () – Solo se e quando si aprirà la crisi di, non un minuto prima, il Capo dello Stato entrerà in campo per esercitare il suo ruolo di arbitro. E naturalmente compirà le sue valutazioni e scelte in base agli sviluppi che hanno portato alle dimissioni del presidente del Consiglio e alle indicazioni che gli verranno fornite dai partiti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dall’esito del duello Conte-Renzi si capirà chi salirà al Quirinale

