Dzeko: “Quest’anno abbiamo maggiore consapevolezza. Futuro? Resto a Roma” (Di domenica 3 gennaio 2021) Edin Dzeko, capitano della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria decisa da un suo grandissimo gol. Queste le parole del bosniaco: “Spero di continuare a segnare, a migliorare i miei numeri. Già nel primo tempo avevo detto a Karsdorp di mettermi il pallone sul primo palo, ci siamo riusciti nella ripresa e a sbloccare una gara non semplice. Personalmente, ma anche dal punto di vista della squadra, oggi era una partita complicata, ma siamo stati bravi dal primo all’ultimo minuto. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo spinto di più trovando anche il gol. Siamo stati molto aggressivi, non abbiamo fatto giocare la Sampdoria. Pellegrini? Non importa chi gioca alle mie spalle, l’intesa è totale con tutti i compagni. abbiamo tanti calciatori forti, il mister ha tante ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Edin, capitano della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria decisa da un suo grandissimo gol. Queste le parole del bosniaco: “Spero di continuare a segnare, a migliorare i miei numeri. Già nel primo tempo avevo detto a Karsdorp di mettermi il pallone sul primo palo, ci siamo riusciti nella ripresa e a sbloccare una gara non semplice. Personalmente, ma anche dal punto di vista della squadra, oggi era una partita complicata, ma siamo stati bravi dal primo all’ultimo minuto. Nel secondo tempofatto bene,spinto di più trovando anche il gol. Siamo stati molto aggressivi, nonfatto giocare la Sampdoria. Pellegrini? Non importa chi gioca alle mie spalle, l’intesa è totale con tutti i compagni.tanti calciatori forti, il mister ha tante ...

hermannpilato : @asrsupporter Dzeko quest'anno sta facendo la peggiore stagione da quando è a Roma! Mi dispiace dirlo...ma un centr… - PEP33_ : RT @ASRomaPartite: ?? Roma Awards 2020 Categoria: miglior scena romantica Vincitore: Edin Dzeko, dato per partente anche quest’anno, all… - JosephSayah16 : RT @ASRomaPartite: ?? Roma Awards 2020 Categoria: miglior scena romantica Vincitore: Edin Dzeko, dato per partente anche quest’anno, all… - autonomia_op : RT @ASRomaPartite: ?? Roma Awards 2020 Categoria: miglior scena romantica Vincitore: Edin Dzeko, dato per partente anche quest’anno, all… - apicella57 : RT @ASRomaPartite: ?? Roma Awards 2020 Categoria: miglior scena romantica Vincitore: Edin Dzeko, dato per partente anche quest’anno, all… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Quest’anno Nino D’Angelo: “Koulibaly deve restare a Napoli, il suo rendimento è calato a causa della Coppa d’Africa” Forza Napoli