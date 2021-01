Covid, bimba di 5 anni salvata a Napoli: “Ora Luisa sorride. Vuole abbracciare il padre” (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Una storia bellissima arriva dall’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli dove i medici del nosocomio partenopeo hanno salvato la vita a una bimba di 5 anni affetta da MIS-C, la sindrome infiammatoria multisistemica correlata al Covid. “Oggi vi racconto una storia a lieto fine – scrive Vincenzo Tipo, pediatra dell’ospedale napoletano -. Una storia consumatasi tra le mura del mio ospedale. E’ la storia di Luisa (nome di fantasia) una bellissima bambina di 5 anni che 5-6 settimane fa ha incontrato il Covid insieme alla sua famiglia, ma è stata assolutamente asintomatica e si è negativizzata in breve tempo”. Poi la ricaduta: “Torna a giocare, è felice, quando, dopo circa 3 settimane, compare febbre altissima, dolori ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Una storia bellissima arriva dall’ospedale Santobono-Pausilipon didove i medici del nosocomio partenopeo hanno salvato la vita a unadi 5affetta da MIS-C, la sindrome infiammatoria multisistemica correlata al. “Oggi vi racconto una storia a lieto fine – scrive Vincenzo Tipo, pediatra dell’ospedale napoletano -. Una storia consumatasi tra le mura del mio ospedale. E’ la storia di(nome di fantasia) una bellissima bambina di 5che 5-6 settimane fa ha incontrato ilinsieme alla sua famiglia, ma è stata assolutamente asintomatica e si è negativizzata in breve tempo”. Poi la ricaduta: “Torna a giocare, è felice, quando, dopo circa 3 settimane, compare febbre altissima, dolori ...

