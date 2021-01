Classifica Dakar 2021 auto: graduatoria prima tappa. Carlos Sainz al comando con Mini (Di domenica 3 gennaio 2021) Mini detta legge al termine della prima tappa della 43^ edizione della Dakar 2021. Lo spagnolo Carlos Sainz, campione in carica della ‘maratona del deserto’, navigato dall’iberico Lucas Cruz, si è imposto per 25 secondi sul francese Stéphane Peterhansel (Mini). Quest’ultimo, tredici volte vincitore della Dakar, iscritto all’evento con il connazionale Edouard Boulanger, perde la tappa da Jeddah-Bisha negli ultimi decisivi chilometri. L’equipaggio ceco composto da Martin Propkor/Viktor Chytka (Benzina Orlean Team – Ford) completa il podio provvisorio dopo i primi 277 chilometri. Mediocre prestazione per il transalpino Sebastian Loeb (Hunter), diciannovesimo con 24 minuti dalla Mini di ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)detta legge al termine delladella 43^ edizione della. Lo spagnolo, campione in carica della ‘maratona del deserto’, navigato dall’iberico Lucas Cruz, si è imposto per 25 secondi sul francese Stéphane Peterhansel (). Quest’ultimo, tredici volte vincitore della, iscritto all’evento con il connazionale Edouard Boulanger, perde lada Jeddah-Bisha negli ultimi decisivi chilometri. L’equipaggio ceco composto da Martin Propkor/Viktor Chytka (Benzina Orlean Team – Ford) completa il podio provvisorio dopo i primi 277 chilometri. Mediocre prestazione per il transalpino Sebastian Loeb (Hunter), diciannovesimo con 24 minuti dalladi ...

