Barcellona, Messi sempre più nella storia: oggi fanno 750 partite (Di domenica 3 gennaio 2021) Lionel Messi questa sera raggiungerà il traguardo delle 750 partite ufficiali con la maglia del Barcellona. Il record assoluto di Xavi si avvicina Questa sera Lionel Messi scriverà una nuova pagina di storia del calcio giocando la sua partita ufficiale numero 750 con il Barcellona e la numero 500 in campionato con la maglia blaugrana. L’argentino si avvicina così al record di Xavi, il giocatore con il maggior numero di partite con la maglia del Barcellona (767, di cui 505 in Liga). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Lionelquesta sera raggiungerà il traguardo delle 750ufficiali con la maglia del. Il record assoluto di Xavi si avvicina Questa sera Lionelscriverà una nuova pagina didel calcio giocando la sua partita ufficiale numero 750 con ile la numero 500 in campionato con la maglia blaugrana. L’argentino si avvicina così al record di Xavi, il giocatore con il maggior numero dicon la maglia del(767, di cui 505 in Liga). Leggi su Calcionews24.com

