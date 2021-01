Averti addosso

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 gennaio 2021) CALAFIORE Arte- Comunicazione-Cultura Sai cosa significa " " ? E' uno stato d'animo, è felicità, intima felicità, così preziosa da non poterla condividere con nessuno oltre che te, per paura di perderla, per proteggerla, per poterti amare ancora un po', ancora un po' di tempo, ecco cosa significa anche quell' . Perché la felicità sai, non è – quanto – o – come -, – perché – ! E' l' come seconda pelle, è quella strana sensazione di vivere, di amare, amarti così come sei con i tuoi pensieri, con i tuoi momenti tristi, con le tue solitudini, con le sofferte distanze, con le mancate carezze, con gli sguardi che non ci sono, con il mancato sfiorar di mani! E non è il desiderarti, quello è un'altra cosa, è passione è desiderio, è sangue che impazzisce e comincia a scorrere violentemente nelle vene fino a far tremare il cuore stesso. " " è un miracolo che si manifesta ...