Ambra Angiolini e la figlia Jolanda sorridono su Instagram: splendide (Di domenica 3 gennaio 2021) Ambra Angiolini celebra il compleanno della figlia Jolanda con un post tenerissimo su Instagram in cui le due donne sorridono insieme. La primogenita dell’attrice, nata dal legame con Francesco Renga, assomiglia moltissimo alla sua famosa mamma con cui ha un legame profondo. Sorridente e splendida, Jolanda appare spesso nelle foto della Angiolini con cui si diverte a scattare foto buffe. In occasione del 17esimo compleanno di Jolanda, Ambra ha voluto pubblicare una foto in cui sorride con la figlia. “Grazie per avermi dato la vita 17 anni fa piccola mia – ha ricordato -. Meno male che non ti sei spaventata dei miei “interni” e hai cominciato subito a ridere. Continua. TI AMO”. Anche Francesco Renga ha ... Leggi su dilei (Di domenica 3 gennaio 2021)celebra il compleanno dellacon un post tenerissimo suin cui le due donneinsieme. La primogenita dell’attrice, nata dal legame con Francesco Renga, assomiglia moltissimo alla sua famosa mamma con cui ha un legame profondo. Sorridente e splendida,appare spesso nelle foto dellacon cui si diverte a scattare foto buffe. In occasione del 17esimo compleanno diha voluto pubblicare una foto in cui sorride con la. “Grazie per avermi dato la vita 17 anni fa piccola mia – ha ricordato -. Meno male che non ti sei spaventata dei miei “interni” e hai cominciato subito a ridere. Continua. TI AMO”. Anche Francesco Renga ha ...

''Ti ricordi di me?'' di Rolando Ravello in anteprima al Cinema Fulgor di Firenze

Mercoledì 2 aprile, alle ore 17.00, al Cinema Fulgor di Firenze (via Maso Finiguerra) avrà luogo l'anteprima del film ''Ti ricordi di me?'' di Rolando Ravello con Edoardo Leo e Ambra Angiolini. In sal ...

