Vasco Rossi a Danza Con Me presenta Una Canzone D’Amore Buttata Via con la coreografia di Roberto Bolle

La presenza di Vasco Rossi a Danza Con Me è stato uno degli eventi più attesi del 2021. Il rocker di Zocca ha presentato il suo nuovo singolo Una Canzone D'Amore Buttata Via e lo ha fatto nell'esclusiva cornice dell'étoile del Teatro alla Scala di Milano. Non solo: in sua compagnia c'era Roberto Bolle che ogni anno, l'1 gennaio, intrattiene l'Italia con il suo spettacolo di Danza. Sorprendente come sempre, a questo giro il Blasco si è mosso al contrario: nel corso delle anticipazioni pubblicate sui social prima della fine del 2020 aveva promesso che avrebbe Danzato insieme al maestro, ma così non è stato. Tuttavia lo show è stato memorabile. Vasco ha cantato il suo brano mentre ...

