Traffico Roma del 02-01-2021 ore 17 | 00

(Di sabato 2 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane scarsa la circolazione su tutte le principali strade della capitale ricordiamo che gli spostamenti sono regolati secondo le norme previste dalla zona rossa è sempre giustificati con autocertificazione giornata caratterizzata dal maltempo con vento forte e pioggia per la caduta di un albero attenzione in via della Pisana perché la strada è chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di via di Brava prudenza su via della Magliana dove a causa di un allagamento a continuare transito tramite senso unico alternato in prossimità del grande raccordo anulare per un guasto tecnico e nei prossimi ...