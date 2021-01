Taranto – Capodanno Folle | Bambino insulta il premier Conte e poi spara con la pistola dal balcone

(Di sabato 2 gennaio 2021) Circola sui social un video in cui si mostra undi una decina d’anni pronunciare degli insulti nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppeper poi prendere una, probabilmente una scacciacani, ere dei colpi in aria. Il filmato è stato realizzato ae postato su instagram, addirittura taggando il Presidente

