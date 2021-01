(Di sabato 2 gennaio 2021) Una babele, aggravata dall'incognita su cosa faranno alcune regioni, che gia' nel recente passato si sono mosse in ordine sparso. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria

FirenzePost : Scuola: ombre sulla riapertura il 7, governo in tilt, lo afferma Bernini (Fi) -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ombre

Firenze Post

Una babele, aggravata dall’incognita su cosa faranno alcune regioni, che gia’ nel recente passato si sono mosse in ordine sparso. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di ...

La Dad, la didattica a distanza, secondo le famiglie italiane: da un’indagine del Cnr emerge un quadro in chiaroscuro La scorsa primavera, in pieno lockdown, l’Istituto per le tecnologie didattiche ...