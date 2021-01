Roma, per El Shaarawy c’è anche la Fiorentina: la situazione (Di sabato 2 gennaio 2021) La Fiorentina ci prova per Stephan El Shaarawy approfittando dello stallo nella trattativa fra la Roma e lo Shengai Shenhua. La situazione Non passa giorno che non merga una nuova concorrente per la Roma nella corsa a Stephan El Shaarawy. Al momento la trattativa con lo Shengai Shenhua è in fase di stallo con i giallorossi che chiedono un prestito secco mentre i cinesi vogliono monetizzare dalla cessione a titolo definitivo del giocatore. In questo contesto, come riferisce Gazzetta dello Sport, si sarebbe inserita la Fiorentina che ha mostrato grande interesse per il giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Laci prova per Stephan Elapprofittando dello stallo nella trattativa fra lae lo Shengai Shenhua. LaNon passa giorno che non merga una nuova concorrente per lanella corsa a Stephan El. Al momento la trattativa con lo Shengai Shenhua è in fase di stallo con i giallorossi che chiedono un prestito secco mentre i cinesi vogliono monetizzare dalla cessione a titolo definitivo del giocatore. In questo contesto, come riferisce Gazzetta dello Sport, si sarebbe inserita lache ha mostrato grande interesse per il giocatore. Leggi su Calcionews24.com

