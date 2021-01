Rientro a scuola, Piantedosi: si riparte, non si può sostenere un altro anno in Dad (Di sabato 2 gennaio 2021) "La scuola deve riaprire e noi dobbiamo favorire una ripartenza nella massima sicurezza". Lo sottolinea il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, a Repubblica, che spiega come sugli orari, per esempio, "abbiamo consultato i migliori tecnici dei trasporti della città e con l'Ufficio scolastico regionale, oltre che con la preziosa collaborazione di Comune e Regione. Capiamo che tutto ciò che altera la normalità possa portare disagi, che possa essere una fonte di preoccupazione. Penso per esempio all'organizzazione della vita quotidiana dei genitori. Ma voglio rassicurare tutti. Il piano non è stato pensato superficialmente". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) "Ladeve riaprire e noi dobbiamo favorire unanza nella massima sicurezza". Lo sottolinea il prefetto di Roma, Matteo, a Repubblica, che spiega come sugli orari, per esempio, "abbiamo consultato i migliori tecnici dei trasporti della città e con l'Ufficio scolastico regionale, oltre che con la preziosa collaborazione di Comune e Regione. Capiamo che tutto ciò che altera la normalità possa portare disagi, che possa essere una fonte di preoccupazione. Penso per esempio all'organizzazione della vita quotidiana dei genitori. Ma voglio rassicurare tutti. Il piano non è stato pensato superficialmente". L'articolo .

matteosalvinimi : Non si portino altre preoccupazioni nelle case degli italiani che stanno già combattendo per la salute, il lavoro e… - mariannamadia : “Le Scuole sono sicure” rischia di essere uno slogan pericoloso se dopo 15 giorni di festività e la variante ingles… - FrCarrozzo : @mariannamadia Le scuole sono sicure tanto quanto un abitazione ben lavata, un bar ben organizzato, un ristorante b… - orizzontescuola : Rientro a scuola, Piantedosi: si riparte, non si può sostenere un altro anno in Dad - cange61 : RT @matteosalvinimi: Non si portino altre preoccupazioni nelle case degli italiani che stanno già combattendo per la salute, il lavoro e pe… -