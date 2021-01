Papa Francesco: “Maradona poeta e uomo fragile. Triste vedere campioni ricchissimi ma svogliati” (Di sabato 2 gennaio 2021) "Ricordo molto bene e con piacere quando, da bambino, con la mia famiglia andavamo allo stadio, El Gasómetro".Esordisce così Papa Francesco, in una lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Il Pontefice, che da bambino andava allo stadio con i suoi genitori a vedere le partite di calcio, ha raccontato il suo amore per lo sport. "Ho memoria, in modo particolare, del campionato del 1946, quello che il mio San Lorenzo vinse. Ricordo quelle giornate passate a vedere i calciatori giocare e la felicità di noi bambini quando tornavamo a casa: la gioia, la felicità sul volto, l’adrenalina nel sangue. Poi ho un altro ricordo, quello del pallone di stracci, la pelota de trapo: il cuoio costava e noi eravamo poveri, la gomma non era ancora così abituale, ma a noi bastava una palla di stracci per divertirci e fare, ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) "Ricordo molto bene e con piacere quando, da bambino, con la mia famiglia andavamo allo stadio, El Gasómetro".Esordisce così, in una lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Il Pontefice, che da bambino andava allo stadio con i suoi genitori ale partite di calcio, ha raccontato il suo amore per lo sport. "Ho memoria, in modo particolare, del campionato del 1946, quello che il mio San Lorenzo vinse. Ricordo quelle giornate passate ai calciatori giocare e la felicità di noi bambini quando tornavamo a casa: la gioia, la felicità sul volto, l’adrenalina nel sangue. Poi ho un altro ricordo, quello del pallone di stracci, la pelota de trapo: il cuoio costava e noi eravamo poveri, la gomma non era ancora così abituale, ma a noi bastava una palla di stracci per divertirci e fare, ...

Pontifex_it : La #pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace con noi stessi e con chi ci sta vicino, togliendo gli os… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - trash_italiano : *sperando che Papa Francesco non schiaffeggi nessuno nelle prossime ore* - fanpage : #PapaFrancesco ricorda #Maradona, parole affettuose per il compianto Pibe de Oro - irrisolvibile : La Gazzetta dello Sport intervista Papa Francesco e l'Inter diventa Cardinale! @Gazzetta_it -