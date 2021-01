Osimhen | bravata in Nigeria | il Napoli lo multerà | niente Juve per lui

NapoliVertical : @g_dimarzo È bravo a capire i giocatori di provincia. Se scopri Osimhen nel carpi gli perdoni la bravata perchè ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen bravata

90min

Il video di Victor Osimhen che balla in Nigeria senza alcuna precauzione anti-Covid ha fatto rapidamente il giro del mondo. Come riferisce l'edizione odierna de ...L'ex Lille Osimhen, infortunato da diverse settimane, aveva scelto di festeggiare il suo compleanno in Nigeria, lo scorso 29 dicembre, apparendo sui social fra canti e balli durante una serata piuttos ...