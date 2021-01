Origgio | saturimetri per gli anziani e un ventilatore per l’ospedale di Saronno

(Di sabato 2 gennaio 2021) Dal Comune del Comune un regalo davvero utile in questo periodo di pandemia:per gli ultra 75enni. Lo ha deciso la giunta Regnicoli tenendo conto dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, “che assume aspetti di rilevante gravità soprattutto per la fascia di popolazione che subisce il rischio di mortalità in misura più importante td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Dal Comune del Comune un regalo davvero utile in questo periodo di pandemia: saturimetri per gli ultra 75enni. Lo ha deciso la giunta Regnicoli tenendo conto dell'attuale situazione di emergenza ...