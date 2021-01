Niente primule ma un milione di vaccini. Il modello Israele (Di sabato 2 gennaio 2021) “Provo una emozione grande”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrando ieri il milionesimo vaccino anti Covid-19 del Paese nella cittadina araba di Umm El Fahem, nel Nord del Paese. “Ci siamo procurati milioni di dosi, abbiamo preceduto il mondo intero e procediamo ad alta velocità per immunizzare l’intera popolazione, per salvare vite umane”. Altro che primule. Nella battaglia al Covid Israele corre più del resto del mondo: ha già superato il 10% della popolazione immunizzata con la prima dose del vaccino, vale a dire un milione di persone su poco più di 9 milioni di abitanti. Un primato che gli israeliani, ma anche il premier, non possono che apprezzare in vista delle elezioni di marzo. Il Paese, ricorda l’Ansa, ha chiuso un contratto con la Pfizer per una massiccia fornitura iniziale: tra i 4 e i ... Leggi su formiche (Di sabato 2 gennaio 2021) “Provo una emozione grande”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrando ieri ilsimo vaccino anti Covid-19 del Paese nella cittadina araba di Umm El Fahem, nel Nord del Paese. “Ci siamo procurati milioni di dosi, abbiamo preceduto il mondo intero e procediamo ad alta velocità per immunizzare l’intera popolazione, per salvare vite umane”. Altro che. Nella battaglia al Covidcorre più del resto del mondo: ha già superato il 10% della popolazione immunizzata con la prima dose del vaccino, vale a dire undi persone su poco più di 9 milioni di abitanti. Un primato che gli israeliani, ma anche il premier, non possono che apprezzare in vista delle elezioni di marzo. Il Paese, ricorda l’Ansa, ha chiuso un contratto con la Pfizer per una massiccia fornitura iniziale: tra i 4 e i ...

Rog_2 : RT @formichenews: Niente primule ma un milioni di vaccini. Il modello Israele Ecco come funziona il sistema Israele e perché la corsa all’… - VitolucioRuoti : RT @formichenews: Niente primule ma un milioni di vaccini. Il modello Israele Ecco come funziona il sistema Israele e perché la corsa all’… - deveraun_seraun : RT @formichenews: Niente primule ma un milioni di vaccini. Il modello Israele Ecco come funziona il sistema Israele e perché la corsa all’… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Niente primule ma un milioni di vaccini. Il modello Israele Ecco come funziona il sistema Israele e perché la corsa all’… - formichenews : Niente primule ma un milioni di vaccini. Il modello Israele Ecco come funziona il sistema Israele e perché la cors… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente primule Modello Merkel, niente primule AdHoc News La missione di Noemi: "Prima a vaccinarmi perché voglio dare l’esempio ai giovani"

Centese di 27 anni, medico in servizio nelle Usca, ha ricevuto la somministrazione a Cona tra i cinquanta operatori sanitari volontari ...

A Mantova allestitori in ginocchio: «Fiere ko e niente ristori»

Che riuniti nell'associazione nazionale Feu (Filiera eventi unita) hanno chiesto di non spendere soldi per costruire le “primule” per i centri vaccinali, ma di utilizzare le migliaia di gazebo ...

Centese di 27 anni, medico in servizio nelle Usca, ha ricevuto la somministrazione a Cona tra i cinquanta operatori sanitari volontari ...Che riuniti nell'associazione nazionale Feu (Filiera eventi unita) hanno chiesto di non spendere soldi per costruire le “primule” per i centri vaccinali, ma di utilizzare le migliaia di gazebo ...