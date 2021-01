Matteo Renzi | Se Conte va sotto abbiamo varie soluzioni

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 gennaio 2021) Attacco a due punte.sulle colonne del Messaggero, Maria Elena Boschi su quelle della Repubblica. Destinatario Giuseppe. Messaggio comune: il premier non ci vuole ascoltare, vedremo in Aula se ha i numeri, ma sta sbagliando. “ha detto che verrà in Parlamento. A mio giudizio ha sbagliato a chiudere così la verifica di governo. Ma se ha scelto di andare a contarsi in aula accettiamo la sfida. Peraltro lo ha fatto dal pulpito di una conferenza stampa mentre il Senato votava per la prima volta una legge di bilancio il 30 dicembre senza possibilità di cambiarla. Uno scandalo istituzionale. Peccato cheabbia preferito evitare l’Aula per inseguire l’ennesima diretta tv” diceal Messaggero. Dopo che il presidente del Consiglio lo ha ...