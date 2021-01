Juve-Udinese, le scelte di Pirlo: giallo Rabiot, out Dybala (Di sabato 2 gennaio 2021) Secondo Sky Sport, Pirlo ha scelto la Juve anti-Udinese: fuori Rabiot squalificato, Morata-Ronaldo in attacco Dopo le parole nel pre-gara, arrivano anche le possibili scelte per Andrea Pirlo in vista del match contro l’Udinese, gara che chiuderà il quindicesimo turno di campo alle 20:45. L’arbitro della gara dell’Allianz sarà Giacomelli, mentre al Var ci sarà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 gennaio 2021) Secondo Sky Sport,ha scelto laanti-: fuorisqualificato, Morata-Ronaldo in attacco Dopo le parole nel pre-gara, arrivano anche le possibiliper Andreain vista del match contro l’, gara che chiuderà il quindicesimo turno di campo alle 20:45. L’arbitro della gara dell’Allianz sarà Giacomelli, mentre al Var ci sarà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

