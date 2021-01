Il frigo che vola dal balcone e la festa al resort: due facce della stessa medaglia? (Di sabato 2 gennaio 2021) C’è un’Italia che soffre, rinchiusa in casa, che proprio non riesce a sacrificarsi, in un modo o nell’altro, ed ecco gli eccessi. Fuochi d’artificio (Facebook)In quest’anomalo ed un po’curioso inizio d’anno, preceduto dal Natale e dal Capodanno, altrettanto anomali e curiosi, c’è un’immagine, che ritorna, ad ogni notizia, ad ogni racconto di qualcosa di incredibile verificatasi nel corso di queste fese. I festeggiamenti fuorilegge, i botti, le cose lanciate dal balcone, in tutto questo, ritorna, rincorre, quasi, sempre la stessa sottile immagine, l’eccesso. Che si tratti di uno dei luoghi più degradati del paese, o che di quello frequentato dall’Italia bene, tra lussi e concessioni. L’eccesso. E’ questa l’immagine, il pensiero, la riflessione che ritorna. Si eccede, sempre e comunque, in ogni caso. Come se qualcosa ci imponesse di ... Leggi su chenews (Di sabato 2 gennaio 2021) C’è un’Italia che soffre, rinchiusa in casa, che proprio non riesce a sacrificarsi, in un modo o nell’altro, ed ecco gli eccessi. Fuochi d’artificio (Facebook)In quest’anomalo ed un po’curioso inizio d’anno, preceduto dal Natale e dal Capodanno, altrettanto anomali e curiosi, c’è un’immagine, che ritorna, ad ogni notizia, ad ogni racconto di qualcosa di incredibile verificatasi nel corso di queste fese. I festeggiamenti fuorilegge, i botti, le cose lanciate dal, in tutto questo, ritorna, rincorre, quasi, sempre lasottile immagine, l’eccesso. Che si tratti di uno dei luoghi più degradati del paese, o che di quello frequentato dall’Italia bene, tra lussi e concessioni. L’eccesso. E’ questa l’immagine, il pensiero, la riflessione che ritorna. Si eccede, sempre e comunque, in ogni caso. Come se qualcosa ci imponesse di ...

