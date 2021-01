Giorgio Cantarini | vita privata e carriera | tutto sull’attore italiano

Leggi su urbanpost

(Di sabato 2 gennaio 2021) Questa sera, 2 Gennaio 2021, andrà in onda su Canale 5 il film Laè bella, diretto e interpretato da Roberto Benigni e con Nicoletta Braschi. Il piccolo Giosuè, invece, è interpretato da. All’epoca aveva solo 5 anni e il suo sguardo incantato e intenso entrò nel cuore di tutti. Ma che fine ha fatto il piccolo Giosuè del film? Oggi vive a New York e continua a fare l’attore. Scopriamo ora insieme qualche altro dettaglio in più sulla suasia pubblica che. Quanti anni ha oggi? È sposato? Ha figli? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> Laè bella film: il capolavoro di Roberto Benigni per il Giorno della Memoria (TRAILER)e la sua...