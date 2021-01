Gf Vip a luci rosse, notte di passione tra Pierpaolo e Giulia: la regia censura VIDEO (Di sabato 2 gennaio 2021) Le prime ore del 2021 sembra che abbiano riacceso gli spiriti nella casa del Grande Fratello VIP, soprattutto quelli di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Questa edizione del Grande… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) Le prime ore del 2021 sembra che abbiano riacceso gli spiriti nella casa del Grande Fratello VIP, soprattutto quelli diSalemi ePretelli. Questa edizione del Grande… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

TittiTummino : Non seguo la feccia TV, ma leggo. Posso dire che questi 2 patetici senza arte né parte mi fanno davvero schifo?… - tempoweb : #GfVip a luci rosse. Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi scatenati a letto, ciaone alla Gregoraci @giadinagrisu… - FFucsia : RT @nevrsland: È il 15 febbraio, la quinta edizione del grande fratello vip sta per finire e i due finalisti che stanno per spegnere le luc… - LimonisignorAA : RT @nevrsland: È il 15 febbraio, la quinta edizione del grande fratello vip sta per finire e i due finalisti che stanno per spegnere le luc… - __didis : RT @nevrsland: È il 15 febbraio, la quinta edizione del grande fratello vip sta per finire e i due finalisti che stanno per spegnere le luc… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip luci Perché non sappiamo più niente di San Patrignano? Vanity Fair Italia Gf Vip a luci rosse, notte di passione tra Pierpaolo e Giulia: la regia censura VIDEO

Le prime ore del 2021 sembra che abbiano riacceso gli spiriti nella casa del Grande Fratello VIP, soprattutto quelli di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Gf Vip, sesso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (e la regia di notte cambia inquadratura)

Gf Vip, prima notte di fuoco tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La regia costretta a staccare l'inquadratura. Scoppia la passione nella casa più ...

Le prime ore del 2021 sembra che abbiano riacceso gli spiriti nella casa del Grande Fratello VIP, soprattutto quelli di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.Gf Vip, prima notte di fuoco tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La regia costretta a staccare l'inquadratura. Scoppia la passione nella casa più ...