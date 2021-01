Conferenza stampa Di Francesco: «Nainggolan importante, fa la differenza» (Di sabato 2 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni verso la partita Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni verso la partita. Nainggolan – «Il suo arrivo ci dà tanto, è arrivato forse in ritardo ma ora conta soltanto averlo a disposizione. Ovviamente dipenderà dalla sua condizione, che ora non è ottimale ma andrà a crescere. Radja ha caratteristiche sia offensive che difensive, ricordo che l’anno scorso ha fatto anche il mediano basso: non penso sia il suo ruolo ideale, ma fa capire la sua disponibilità. Normale che più vicino è alla porta e più fa male: l’importante per me è anche solo metterlo in campo perché è un giocatore che fa la differenza, dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni verso la partita Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni verso la partita.– «Il suo arrivo ci dà tanto, è arrivato forse in ritardo ma ora conta soltanto averlo a disposizione. Ovviamente dipenderà dalla sua condizione, che ora non è ottimale ma andrà a crescere. Radja ha caratteristiche sia offensive che difensive, ricordo che l’anno scorso ha fatto anche il mediano basso: non penso sia il suo ruolo ideale, ma fa capire la sua disponibilità. Normale che più vicino è alla porta e più fa male: l’per me è anche solo metterlo in campo perché è un giocatore che fa la, dobbiamo ...

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni del tecnico della Roma.

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro la neopromossa Crotone ...

