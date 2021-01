"Chi fa i soldi con le chiusure da Covid". Becchi, la bomba: Bill Gates, finanziamenti e censura, quello che non ci dicono (Di sabato 2 gennaio 2021) Le scuole e università pubbliche sono chiuse in Italia come in buona parte degli Stati Uniti perché i giovani che si incontrano diffondono il virus. Il quale virus però non contagia nelle scuole private, dal momento che, come si legge ad esempio su Bloomberg, le «boarding school di elite sono tutte aperte e fanno lezione "in presenza" con tutti gli insegnanti e studenti in classe come prima». Nel nostro piccolo succede la stessa cosa. A Modena ad esempio, la principale scuola privata è aperta, perché se paghi molto per istruire i figli privatamente nella retta è compresa l'immunità ai coronavirus. Allo stesso modo, se un migliaio di persone lavora in una grande azienda, come i mega centri logistici di Amazon non c'è pericolo di contagio, mentre se gli stessi dipendenti si incontrano in un ristorante si infettano, così ha stabilito il Comitato Tecnico Scientifico del governo. Amazon ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Le scuole e università pubbliche sono chiuse in Italia come in buona parte degli Stati Uniti perché i giovani che si incontrano diffondono il virus. Il quale virus però non contagia nelle scuole private, dal momento che, come si legge ad esempio su Bloomberg, le «boarding school di elite sono tutte aperte e fanno lezione "in presenza" con tutti gli insegnanti e studenti in classe come prima». Nel nostro piccolo succede la stessa cosa. A Modena ad esempio, la principale scuola privata è aperta, perché se paghi molto per istruire i figli privatamente nella retta è compresa l'immunità ai coronavirus. Allo stesso modo, se un migliaio di persone lavora in una grande azienda, come i mega centri logistici di Amazon non c'è pericolo di contagio, mentre se gli stessi dipendenti si incontrano in un ristorante si infettano, così ha stabilito il Comitato Tecnico Scientifico del governo. Amazon ...

