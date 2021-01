Brighton – Wolverhampton Wanderers | pronostico del 2 gennaio 2021

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il terzino Tariq Lamptey è nuovamente escluso per ila causa di un problema al tendine del ginocchio. I Seagulls monitoreranno la forma fisica di Adam Lallana, Danny Welbeck e Aaron Connolly. I lupi rimangono senza infortuni a lungo termine, assenti Raul Jimenez e Jonny, mentre questa partita dovrebbe essere il ritorno per Willy Boly e Leander Dendoncker. Marcal ha saltato anche la recente sconfitta al Manchester United e potrebbe non essere disponibile ancora una volta. Ecco il nostro pronostisco per l’incontroche si gioca oggi, 2, alle ore 17:30.: che cosa ci aspettiamo? I lupi traballano un po’. Sul piano difensivo sembrano ancora ...

Unire_Tv : RT @langolodeiprono: Martedì di @PremierLeague, in campo Brighton-Arsenal, WBA-Leeds e Manchester United-Wolverhampton - langolodeiprono : Martedì di @PremierLeague, in campo Brighton-Arsenal, WBA-Leeds e Manchester United-Wolverhampton… -

Ultime Notizie dalla rete : Brighton Wolverhampton

Il Veggente

Sabato 2 gennaio, le partite di calcio in TV. In attesa del ritorno in campo della Serie A previsto per domani, tanti i match in programma oggi sabato 2 gennaio per il calcio inte ...I pronostici di sabato 2 gennaio. La Premier League torna in campo per partite da seguire, quattro in tutto quest’oggi. Due grandi maestri di calcio a confronto nel match tra Tottenham e Leeds. Gli Sp ...