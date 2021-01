Bocciato l’algoritmo di Deliveroo: è discriminatorio (Di sabato 2 gennaio 2021) Una sentenza del Tribunale ha Bocciato l’algoritmo utilizzato per i Deliveroo. Secondo quanto si legge è ritenuto discriminatorio. Deliveroo (web source)Un algoritmo per valutare la ‘bravura‘ dei rider. Questo è quanto aveva pensato Deliveroo per stimolare i propri lavoratori e soprattutto dare delle stime sull’operato. Una scelta che però ha scatenato clamore e gran caos tra i sindacati, i quali si sono mossi in segno di protesta. Leggi qui —> Effetto covid: i rider protestano ma i loro portafogli si gonfiano? Leggi qui —> Consegne a domicilio – lo stato dell’arte in Italia Tra questi non possiamo che sottolineare le Nidil-Cgil, Filcams-Cgil e Filt-Cgil. Il loro moto d’azione ha portato al ricorso al Tribunale di Bologna per chiedere ufficialmente l’abolizione ... Leggi su kronic (Di sabato 2 gennaio 2021) Una sentenza del Tribunale hautilizzato per i. Secondo quanto si legge è ritenuto(web source)Un algoritmo per valutare la ‘bravura‘ dei rider. Questo è quanto aveva pensatoper stimolare i propri lavoratori e soprattutto dare delle stime sull’operato. Una scelta che però ha scatenato clamore e gran caos tra i sindacati, i quali si sono mossi in segno di protesta. Leggi qui —> Effetto covid: i rider protestano ma i loro portafogli si gonfiano? Leggi qui —> Consegne a domicilio – lo stato dell’arte in Italia Tra questi non possiamo che sottolineare le Nidil-Cgil, Filcams-Cgil e Filt-Cgil. Il loro moto d’azione ha portato al ricorso al Tribunale di Bologna per chiedere ufficialmente l’abolizione ...

