AstraZeneca, Di Lorenzo (Irbm): «A Londra e Ue gli stessi dati, Ema ha già tutto per decidere il via libera al vaccino» (Di sabato 2 gennaio 2021) «Ema, l'agenzia europea per i medicinali, ha tutto per decidere», assicura Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente dell'Irbm di Pomezia, la biotech italiana che con... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 2 gennaio 2021) «Ema, l'agenzia europea per i medicinali, haper», assicura Piero Di, amministratore delegato e presidente dell'di Pomezia, la biotech italiana che con...

SandroBonomi2 : RT @Gazzettino: AstraZeneca, Di Lorenzo (Irbm): «A Londra e Ue gli stessi dati, Ema ha già tutto per decidere il via libera al vaccino» htt… - LMtredici : RT @Gazzettino: AstraZeneca, Di Lorenzo (Irbm): «A Londra e Ue gli stessi dati, Ema ha già tutto per decidere il via libera al vaccino» htt… - Gazzettino : AstraZeneca, Di Lorenzo (Irbm): «A Londra e Ue gli stessi dati, Ema ha già tutto per decidere il via libera al vacc… - Pol_INcorrect_ : @GattaiGuido @Ruffino_Lorenzo Avevo sentito dire che le prove del vaccino AstraZeneca avevano dato buoni risultati… - fdalmaso : @ShOwmeHOw2play @Ruffino_Lorenzo Circa metà delle dosi previste proverrebbero da Astrazeneca che ritarderà. FDA lo… -