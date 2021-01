Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)DEL 1 GENNAIOORE 9.20 FT BUON GIORNO E BUON ANNO NUOVO. BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI DISAGI LUNGO LE PRINCIPALI STRADE AUTOSTRADE REGIONALI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE CHUSA LA STAZIONE LEPANTO DELLA METROPOLITANA A DA DOMANI 2 GENNAIO FINO A MARTEDì 5 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI INTERESSATE A SEGUIRE ENTRO FEBBRAIO ANCHE LE FERMATE SPAGNA BARBERINI E REPUBBLICA. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL DA IERI E FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE. VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, ...