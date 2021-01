Terrore a capodanno: parla la donna colpita al volto a Mugnano (Di sabato 2 gennaio 2021) Mugnano – Giugliano. Si sente miracolata Teresa Aruta, la donna colpita da un corpo metallico ovale la notte di capodanno. Ora è ricoverata al Cardarelli ed è sotto shock. La 52enne ha raccontato la sua dolorosa esperienza a Il Mattino in una lunga intervista. Teresa spiega con lucidità quanto accaduto rivelando di trovarsi in strada L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 2 gennaio 2021)– Giugliano. Si sente miracolata Teresa Aruta, lada un corpo metallico ovale la notte di. Ora è ricoverata al Cardarelli ed è sotto shock. La 52enne ha raccontato la sua dolorosa esperienza a Il Mattino in una lunga intervista. Teresa spiega con lucidità quanto accaduto rivelando di trovarsi in strada L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Terrore a capodanno: parla la donna colpita al volto a Mugnano Teleclubitalia.it

Nel suo discorso annuale di Capodanno il presidente della Russia, Vladimir Putin, espresso la convinzione che la sua nazione sarà in grado di superare le sfide esistenti e ritornare alla normalità. "S ...

Capodanno 2021: tra bilanci, buoni propositi e aspettative per il nuovo anno

ITALIA - Il 2020 è sicuramente da dimenticare, davanti agli italiani il 2021: tra bilanci e buoni propositi, tante le aspettative per il nuovo anno. Il ...

