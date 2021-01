Sicilia: Musumeci, 'finalmente positivi indicatori sistema lavori pubblici' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) - "L'analisi diramata nei giorni scorsi dall'Ance Sicilia offre a tutti noi la conferma che siamo sulla strada giusta. Il sistema dei lavori pubblici della Sicilia vede finalmente tutti gli indicatori in positivo, dopo ben tredici anni di crisi. Il mio governo ha fatto ripartire le commesse pubbliche, consapevole di come l'Isola abbia bisogno di infrastrutture, cantieri e lavoro per rialzare la testa. Accogliamo positivamente lo spunto dei costruttori e li ringraziamo, con l'impegno a proseguire sulla strada del rilancio infrastrutturale della nostra terra e, soprattutto, a lavorare affinché la Sicilia, governo nazionale permettendo, rivesta l'auspicato ruolo baricentrico nei Piani nazionali ed europei per la ripresa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) - "L'analisi diramata nei giorni scorsi dall'Anceoffre a tutti noi la conferma che siamo sulla strada giusta. Ildeidellavedetutti gliin positivo, dopo ben tredici anni di crisi. Il mio governo ha fatto ripartire le commesse pubbliche, consapevole di come l'Isola abbia bisogno di infrastrutture, cantieri e lavoro per rialzare la testa. Accogliamo positivamente lo spunto dei costruttori e li ringraziamo, con l'impegno a proseguire sulla strada del rilancio infrastrutturale della nostra terra e, soprattutto, a lavorare affinché la, governo nazionale permettendo, rivesta l'auspicato ruolo baricentrico nei Piani nazionali ed europei per la ripresa ...

