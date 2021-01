Sci, pres. Roda: “Nessun rischio che Cortina soffi le gare a Bormio” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il presidente della FISI, Flavio Roda, si è complimentato con tutti quelli che hanno lavorato per la buona riuscita della due giorni di Coppa del Mondo di Bormio ma ha anche esortato gli amministratori ad accelerare i tempi per la realizzazione di quelle infrastrutture indispensabili per poter ospitare al meglio le gare maschili di sci alpino delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026."Desidero fare i complimenti agli uomini di pista – ha detto Roda - e al grande lavoro effettuato in questi giorni; la nevicata di lunedì ha messo in grande difficoltà tutti, ma la scelta di far slittare di un giorno le gare è stata vincente. E un grazie va alla Sib (Società Impianti Bormio) e a Valeriano Giacomelli, che ci hanno fornito una pista con un fondo perfetto. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ilidente della FISI, Flavio, si è complimentato con tutti quelli che hanno lavorato per la buona riuscita della due giorni di Coppa del Mondo dima ha anche esortato gli amministratori ad accelerare i tempi per la realizzazione di quelle infrastrutture indispensabili per poter ospitare al meglio lemaschili di sci alpino delle Olimpiadi di Milano e2026."Desidero fare i complimenti agli uomini di pista – ha detto- e al grande lavoro effettuato in questi giorni; la nevicata di lunedì ha messo in grande difficoltà tutti, ma la scelta di far slittare di un giorno leè stata vincente. E un grazie va alla Sib (Società Impianti) e a Valeriano Giacomelli, che ci hanno fornito una pista con un fondo perfetto. ...

“Desidero fare i complimenti agli uomini di pista – ha detto Roda – e al grande lavoro effettuato in questi giorni; la nevicata di lunedì ha messo in grande difficoltà tutti, ma la scelta di far slitt ...

