Roma, risentimento al flessore per Calafiori e Pedro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Notizie non buone per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dal primo allenamento dell’anno. Nel corso della seduta Riccardo Calafiori ha accusato un risentimento al flessore della gamba destra, come avvenuto ieri allo spagnolo Pedro. I due, in dubbio quindi per la sfida di domenica contro la Sampdoria, hanno così lavorato a parte assieme a Spinazzola, Mirante e Zaniolo. Le condizioni di Calafiori e Pedro verranno comunque valutate giorno per giorno. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021) Notizie non buone per il tecnico della, Paulo Fonseca, dal primo allenamento dell’anno. Nel corso della seduta Riccardoha accusato unaldella gamba destra, come avvenuto ieri allo spagnolo. I due, in dubbio quindi per la sfida di domenica contro la Sampdoria, hanno così lavorato a parte assieme a Spinazzola, Mirante e Zaniolo. Le condizioni diverranno comunque valutate giorno per giorno. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : #Roma, risentimento muscolare per Pedro e Calafiori: out con la Sampdoria: Il terzino si è fermato nel primo allena… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, risentimento al flessore per Pedro e Calafiori. Saranno valutati giorno per giorno - TuttoFanta : ??#ROMA: risentimento al flessore per #Pedro e #Calafiori. Restano in dubbio per il match contro la Sampdoria ??… - siamo_la_Roma : ?????? #ASRoma in campo per il primo allenamento del 2021 ?? Risentimento al flessore per #Pedro e #Calafiori ?? Alt… - TuttoMercatoWeb : Roma, risentimento al flessore per Pedro e Calafiori. Saranno valutati giorno per giorno -