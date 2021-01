Roma, i botti di Capodanno e i danni che hanno causato: da stormi deceduti a semafori fatti saltare in aria (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come già ribadito più volte, il Capodanno 2020 a Roma prevedeva il divieto di fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti a partire dalla mezzanotte del 30 dicembre, fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020, come stabilito dalla Sindaca Virginia Raggi. Tuttavia molti Romani, in barba ai divieti, si sono divertiti a sparare fuochi d’artificio e petardi nella notte più attesa dell’anno. I danni sono stati molteplici, a partire da appartamenti interi che hanno preso fuoco in varie zone di Roma, passando per stormi di volatili deceduti, fino ad arrivare a danni più “lievi” tra le strade della Capitale. In zona Appio ad esempio, un petardo è stato legato ad un semaforo e poi fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come già ribadito più volte, il2020 aprevedeva il divieto di fuochi d’artificio,, petardi, razzi e altri materiali esplodenti a partire dalla mezzanotte del 30 dicembre, fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020, come stabilito dalla Sindaca Virginia Raggi. Tuttavia moltini, in barba ai divieti, si sono divertiti a sparare fuochi d’artificio e petardi nella notte più attesa dell’anno. Isono stati molteplici, a partire da appartamenti interi chepreso fuoco in varie zone di, passando perdi volatili, fino ad arrivare apiù “lievi” tra le strade della Capitale. In zona Appio ad esempio, un petardo è stato legato ad un semaforo e poi fatto ...

Roma : ???? A #Capodanno vietati #botti, fuochi d'artificio e #petardi. Il divieto sarà in vigore dalle 00:01 del 31 dicembr… - Bernini_P : Roma, zona termini, via cavour #Capodanno2021. Quelli che vedete a terra non sono rifiuti ma #animali spaventati a… - yoygiada : RT @Comunardo: Grande successo della proibizione dei botti a Roma ???????????? - stefannavarrini : RT @CorriereCitta: Roma, migliaia di uccelli morti per colpa dei botti di Capodanno (vietati dall’ordinanza…) - ramses09975976 : RT @marco_gervasoni: Grandi botti qui a Roma, #Lamorgese ormai macchietta semovente -