Oroscopo | la classifica dei segni che lo faranno di più nel 2021

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 gennaio 2021) Bilancia - Sei già tra ipiù fortunati in questo, Bilancina mia bella, non puoi anche pensare di essere la più erotica! Il punto è che per questo anno che sta per iniziare le anticipazioni prevedono un eccesso di Saturno: rigore, ambizione, determinazione del risultato e grandi progetti. L'amore c'è, per carità!, Ma si tratta di un amore che ha voglia di costruire: dire "sì" ufficiali, apporre firme con la penna buona e iniziare percorsi di lunghissima durata. Il tempo dell'eros sfrenato non è questo. Ariete - Anche nel tuo caso Arietone vale un po' quello che ho detto alla Bilancia: se Plutone non ne vuole proprio sapere di sguinzagliare l'istinto più animalesco e vorace, in compenso ci pensa Saturno a raffreddare i bollenti spiriti. Se questosarà un anno di grande progettazione, praticamente con la testa sulle ...