Leggi su sportface

(Di venerdì 1 gennaio 2021) “Vivremo, ledilainaluna celebrazione della solidarietà, dell’unità dell’umanità in tutta la diversità”. Il presidente del Cio Thomassi mostra estremamente ottimista per quanto riguarda la disputa delledi, che considera come il momento in cui l’umanità vedrà lainalnell’ambito dell’emergenza coronavirus: “Il movimento olimpico ha rafforzato il ruolo dello sport nella società durante la crisi del coronavirus”, ha aggiunto. SportFace.