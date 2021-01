NBA 2020-2021, il protocollo anti-Covid ferma Michael Porter Jr. (Di sabato 2 gennaio 2021) Piove sul bagnato per i Denver Nuggets. Il sodalizio del Colorado, finalista della Western conference nella bolla di Orlando, ha iniziato malissimo la stagione NBA 2020-2021, e ora dovrà anche fare a meno, per una serie di partite, di uno dei suoi migliori realizzatori: Michael Porter Jr. L’ala statunitense, infatti, stante quanto riporta Shams Charania, è venuta a contatto con un positivo al Covid e, dunque, stante quanto prevede il protocollo anti-Covid, dovrà stare ai box per qualche giorno. Con quasi venti punti segnati nelle prime quattro partite giocate, peraltro tirando col 56% dal campo e col 42% da tre, Porter Jr. era stato una delle poche note liete per i Nuggets in quest’avvio complicato. Con Jamal Murray non al top ed MPJ ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Piove sul bagnato per i Denver Nuggets. Il sodalizio del Colorado, finalista della Western conference nella bolla di Orlando, ha iniziato malissimo la stagione NBA, e ora dovrà anche fare a meno, per una serie di partite, di uno dei suoi migliori realizzatori:Jr. L’ala statunitense, infatti, stante quanto riporta Shams Charania, è venuta a contatto con un positivo ale, dunque, stante quanto prevede il, dovrà stare ai box per qualche giorno. Con quasi venti punti segnati nelle prime quattro partite giocate, peraltro tirando col 56% dal campo e col 42% da tre,Jr. era stato una delle poche note liete per i Nuggets in quest’avvio complicato. Con Jamal Murray non al top ed MPJ ...

