Napoli | il professore Ascierto tra i primi al Cotugno per la vaccinazione anti-Covid

Anche il Prof. Paolo Ascierto si è sottoposto quest'oggi alla vaccinazione anti-Covid 19. Il noto oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli è stato tra i primi questa mattina ad effettuare il vaccino p ...

Le vaccinazioni per il personale dell'azienda dei Colli e del Pascale andranno avanti per tutta la giornata e per i prossimi giorni ...

