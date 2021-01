Minaccia di lanciarsi dal terrazzo | notte di San Silvestro da incubo per un trentenne

(Di venerdì 1 gennaio 2021) ANCONA - Malessere, rabbia, paura: la nottata di Sanè stata unper unitaliano che hato didalle finestra dalla sua abitazione in zona via Marconi. ...

Questioni amorose alla base del tentato folle gesto Notte di San Silvestro piuttosto agitata ad Ancona per il personale del 118, ma anche per la Croce Gialla di Ancona. Che l’ultima notte dell’anno sa ...ANCONA - Malessere, rabbia, paura: la nottata di San Silvestro è stata un incubo per un trentenne italiano che ha minacciato di lanciarsi dalle finestra dalla sua abitazione in zona ...