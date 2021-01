Maltempo, vento e piogge: scatta l’allerta di colore giallo (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo valido dalle 22 di questa sera e fino alle 22 di domani, sabato 2 gennaio. Su tutto il territorio regionale si prevedono venti localmente forti con raffiche e mare prevalentemente agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (Alta Iprinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) l’allerta riguarda anche le precipitazioni che potranno avere carattere di rovescio o temporale, anche intenso. La criticita’ idrogeologica e’ Gialla. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo valido dalle 22 di questa sera e fino alle 22 di domani, sabato 2 gennaio. Su tutto il territorio regionale si prevedono venti localmente forti con raffiche e mare prevalentemente agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (Alta Iprinia e Sannio) e della 7 (Tanagro)riguarda anche le precipitazioni che potranno avere carattere di rovescio o temporale, anche intenso. La criticita’ idrogeologica e’ Gialla. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

