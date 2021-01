Fiorentina, Antognoni: “Anno difficile. Spero di rivedere i tifosi allo stadio” (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’ex bandiera e attuale dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato in un’intervista a La Nazione com’è stato il suo 2020 e cosa si aspetta da questo nuovo Anno. Tanti i momenti negativi trascorsi, ma i buoni auspici del team manager dei viola sono per il movimento calcistico italiano. Infatti racconta: «È stato un Anno difficile per tutti noi, è mancata la libertà che non ha un prezzo, la salute per tante persone, per me personalmente sono mancati ex giocatori ed amici come Maradona, Paolo Rossi che mi ha fatto vincere il mondiale, ma anche Prati, Corso. Un altro punto di sofferenza è stata l’assenza dei tifosi allo stadio, speriamo di ritrovarlo presto». SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’ex bandiera e attuale dirigente della, Giancarlo, ha parlato in un’intervista a La Nazione com’è stato il suo 2020 e cosa si aspetta da questo nuovo. Tanti i momenti negativi trascorsi, ma i buoni auspici del team manager dei viola sono per il movimento calcistico italiano. Infatti racconta: «È stato unper tutti noi, è mancata la libertà che non ha un prezzo, la salute per tante persone, per me personalmente sono mancati ex giocatori ed amici come Maradona, Paolo Rossi che mi ha fatto vincere il mondiale, ma anche Prati, Corso. Un altro punto di sofferenza è stata l’assenza dei, speriamo di ritrovarlo presto». SportFace.

