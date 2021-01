Elabdellaoui ferito da un petardo | rischia la vista

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Galatasaray è in ansia per Omarchedi perdere laa causa di unche gli è esploso tra le mani durante i festeggiamenti di Capodanno. È stato dichiarato fuori pericolo, ma si temono gravi ustioni alle mani e agli occhi. Dramma: cosa è successo? Dalle prime ricostruzioni sembra che il terzino del club turco si trovasse nella sua abitazione di Istanbul quando è rimasto coinvolto nell’esplosione del materiale pirotecnico che stava maneggiando. Subito trasportato con urgenza in ospedale è stato raggiunto dal vicepresidente del Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, dall’allenatore Fatih Terim e dal capitano Arda Turan. Resta da capire, ora, quali potranno essere le conseguenze delle ustioni riportate e se la carriera è a rischio. Cresciuto nel ...

