Dal 1 gennaio 2021 WhatsApp bloccato su tanti iPhone, Huawei e Samsung: lista in aggiornamento (Di venerdì 1 gennaio 2021) Occhi puntati su WhatsApp bloccato da oggi 1 gennaio su diversi iPhone, Huawei e Samsung. Da questo venerdì, infatti, cambia l’utilizzo di WhatsApp per molti utenti che sono ancora legati a smartphone considerati ormai obsoleti e non in grado più di supportare le innovazioni tecnologiche dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. La lista, come noterete, è in costante aggiornamento. I tanti iPhone, Huawei e Samsung con WhatsApp bloccato dal 2021: elenco in aggiornamento Ne abbiamo parlato poche settimane fa, ma con l’arrivo del nuovo anno meglio ribadire alcuni concetti su ... Leggi su bufale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Occhi puntati suda oggi 1su diversi. Da questo venerdì, infatti, cambia l’utilizzo diper molti utenti che sono ancora legati a smartphone considerati ormai obsoleti e non in grado più di supportare le innovazioni tecnologiche dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. La, come noterete, è in costante. Icondal: elenco inNe abbiamo parlato poche settimane fa, ma con l’arrivo del nuovo anno meglio ribadire alcuni concetti su ...

Avvenire_Nei : ?? A causa di una dolorosa sciatalgia #PapaFrancesco è costretto al riposo. La celebrazione del Te Deum di oggi pome… - raicinque : Appuntamento domani per il Concerto di #Capodanno dal @TeatroLaFenice di Venezia, con il Maestro @djharding, il sop… - toyota_italia : Nuovo Hilux è pronto ad affrontare le dune dell’Arabia Saudita per la #Dakar2021. Seguici dal 3 al 15 gennaio!… - BechichiMoncef : RT @Eurosport_IT: Ma lo sa come si fa? ?? Il team di commentatori di GOLFTV Italia accoglie il grande Silvio Grappasonni... A modo suo!?? 1… - giansainato : RT @giansainato: Ma chi l’ha inventata la cazzata che dal 1 Gennaio dieta?! Ahaha ci sono tutti i dolci e il cibo della sera prima da consu… -