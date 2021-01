Coronavirus in Toscana: 27 morti, oggi primo gennaio 2021. E 589 positivi (in totale quasi 121mila) (Di venerdì 1 gennaio 2021) E' veramente triste, dover registrare, anche oggi Capodanno 2021, 27 morti per Coronavirus in Toscana. La speranza è che il vaccino e le restrizioni subìte in questo periodo possano cotribuire a metterci al riparo. Ma intanto la tremenda contabilità non si ferma: se ne sono andati, nelle ultime ore, 15 donne e 12 uomini con età media di 85 anni. I nuovi positivi sono 589, con età media di 48 anni Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 gennaio 2021) E' veramente triste, dover registrare, ancheCapodanno, 27perin. La speranza è che il vaccino e le restrizioni subìte in questo periodo possano cotribuire a metterci al riparo. Ma intanto la tremenda contabilità non si ferma: se ne sono andati, nelle ultime ore, 15 donne e 12 uomini con età media di 85 anni. I nuovisono 589, con età media di 48 anni

ilsitodifirenze : Coronavirus: in Toscana 589 nuovi positivi, 404 guarigioni e 27 decessi - infoitinterno : Coronavirus: 28 positivi a Livorno, 632 in Toscana. Il bollettino di giovedì 31 dicembre - infoitinterno : Coronavirus, i primi dati del 2021: in Toscana 27 morti e 589 casi - infoitinterno : Coronavirus: 68 positivi tra Livorno e provincia, 589 in Toscana. Il bollettino di venerdì 1 gennaio - infoitinterno : Coronavirus Toscana 1 gennaio, meno ricoveri. I decessi sono 27 -