Aspergillosi | partito nuovo studio con voriconazolo

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 1 gennaio 2021)polmonare invasiva:in fase 1 con nuova formulazionein polvere inalatoria in pazienti asmatici TFF Pharmaceuticals, un’azienda biofarmaceutica di prodotti candidati allo sviluppo clinico, ha annunciato il trattamento del primo paziente con una nuova formulazion diin polvere inalatoria in un trial di fase 1. Losarà in grado… L'articolo Corriere Nazionale.